EN VIVO: CFK se defiende ante los jueces en la Causa Vialidad

La audiencia comenzará a las 9:30, será de modo virtual y se espera que la ex jefa de Estado exponga desde su despacho del Senado, desde las 11.

Primero será el turno de su abogado Carlos Beraldi para continuar con las respuestas a la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, mientras que después hablará Cristina y más tarde Beraldi cerrará el alegato con el pedido formal de absolución para su clienta.

Será la segunda vez que la vicepresidenta hable en el juicio, ya que la primera fue el 2 de diciembre de 2019 en su indagatoria.

Ante los tribunales de Comodoro Py, había sentenciado: "Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia. Preguntas van a tener que contestar ustedes no yo".

Además sostuvo que la causa "fue un plan ordenado por el Gobierno saliente" en referencia al de Mauricio Macri, habló de su relación con Lázaro Báez y de cómo se confecciona el presupuesto nacional para las obras públicas.

El discurso de este viernes se hace a 22 días del intento de homicidio que sufrió el primero de septiembre en la puerta de su domicilio en Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló con una arma Bersa calibre 32 a centímetros de su cara y por la causa hay cuatro personas detenidas.

Luego de los alegatos, el Código establece la etapa de réplicas y dúplicas. No es obligatoria, sino que las partes pueden solicitarla si entienden que deben responder algo de los alegatos que no se expuso durante el juicio. Finalizada esa etapa, vendrán las últimas palabras de los acusados y el veredicto final se estima que sea antes de fin de año.