En vivo, colectiveros le pidieron disculpas a Sergio Berni por la golpiza

Galiano, el conductor que llevaba una remera azul y que casi fracturó la nariz de Berni con un puñetazo, fue el primero en hablar en el intercambio radial y ofreció disculpas al ministro: "Le quiero pedir de corazón mil disculpas , estoy a disposición de lo que usted o la Justicia necesiten, en ningún momento me voy a esconder, yo le pido disculpas en nombre mío, de mi familia y de mis compañeros de trabajo", expresó Galiano.

Y continuó: " Quiero que todo el mundo sepa que estas cosas no puedan volver a pasar , no van a volver a pasar, yo quiero un país tranquilo, que mis hijos puedan caminar por la calle en paz, entonces quiero extender mi mano y pedir disculpas".

Pedido de disculpas de colectivero a berni.mp4

Berni agradeció a los "compañeros trabajadores" por su acto sincero y explicó que no había presentado una denuncia porque entendía la situación, y que sentía la obligación de disculparse en nombre de los 17 millones de vecinos que confían en el trabajo de la provincia todos los días, en una provincia donde lamentablemente se registran dos homicidios cada noche.

Luego fue el turno de Zerdá, otro de los conductores que quedó registrado en imágenes golpeando violentamente a Berni. "Yo también me pongo en la posición del ministro, el sistema de violencia ha cambiado mucho y fue un momento de euforia, me sumé al tumulto y actué mal. No somos personas violentas, sinceramente ministro, le pido disculpas", dijo.

El funcionario del gabinete de Axel Kicillof reconoció las palabras de Zerdá y aseguró que continuará trabajando en la calle, sin esconderse detrás de escritorios ni gobernar por Twitter.