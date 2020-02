En vivo: la Confluencia 2020 ya baila con Banda XXI

View this post on Instagram

Jose vino del barrio Ceferino junto con su amiga, Rosana, a disfrutar el tercer día de la Fiesta de la Confluencia. "Asistí a todas las ediciones, pero esta es la que más fácil se me hizo llegar al escenario", contó a LM Neuquén. . . #FDLC2020 #Confluencia2020 #Neuquen #inclusividad #LMNeuquen