En vivo: LMN en el incendio en Plaza Huincul

Una explosión en un tanque en la refinería New American Oil (NAO) dejó tres muertos y generó un incendio de grandes dimensiones en Plaza Huincul.

"Explotó uno de los principales tanques de crudo, fue muy fuerte la explosión y la onda expansiva", afirmó Suárez en LU5, quien aseguró que todavía no pudieron identificar a las víctimas fatales.

Tras más de seis horas de trabajo, los Bomberos todavía no lograron contener el fuego y pidieron dotaciones de refuerzos a distintas localidades aledañas. Respecto al trabajo que se lleva adelante, el jefe comunal aseguró que "se está tratando de contener, sobretodo que no se propague a otros tanques lindantes y que no lleguen a explotar", por lo que se está trabajando "en el apagado y enfriamiento de los tanques aledaños".