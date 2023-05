Enamorado: Santiago del Moro mostró cómo está su hija más chica, Santa

“Hay miradas que duran para toda la vida”, escribió Santiago del Moro junto con la foto, luego agregó: “Para los que me preguntaban cómo está Santa, nuestra bebé amada. ¡Les debía una foto! Gracias por tantos mensajes de buena onda amigos de cada día”.

La publicación fue un éxito inmediato, convocando a todo el mundo a dejar su like y su comentario, inclusive varios famosos. “Basta de publicar mis fotos de bebé… Ah no, pará, jajaja Más linda no se puede. Qué dulzura”, le escribió Lizy Tagliani. “Es una muñeca”, se sumó Claudia Villafañe mientras que Catherine Fulop puso: “Una belleza, igualita a la tía Cathy”. Quien también comentó fue Julieta Poggio que conoce a Del Moro de su participación en GH: “Ay Dios”.

Del Moro 2.jpg

Los usuarios también mostraron su alegría por ver la cara de la pequeña, y la llenaron de comentarios positivos: “Qué linda está”, “Morí de amor”, “Es un ángel”, “Es el clon del papá”, “Pero qué ojazos por favor”, “Es muy preciosa, por Dios”, fueron solo algunos de ellos.