Encontraron muerto en su casa al cantante de Linkin Parker

En el pasado, Bennington, casado y padre de 6 hijos, de dos matrimonios distintos, dijo que había pensado en suicidarse por los abusos que sufrió de chico, a la vez que en los últimos años tuvo recaídas en las drogas y el alcohol.

Linkin Park fue una de las bandas pioneras de ñu metal, cuando apareció a fines de los 90 junto a Korn, Deftones, Limp Biskit y System of The Down, entre otros.

El sexteto, ganador de dos premios Grammy, visitó Argentina tres veces, la última en mayo de este año en el festival Maximus, junto a Slayer y Rob Zombie; y las dos anteriores, en Vélez Sarsfield en octubre de 2010 y en 2012, en GEBA.