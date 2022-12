Previo a encontrar al niño, su mamá tenía la esperanza de encontrarlo vivo: “Fue un minuto, mi otro hijo tenía barro en el oído, me puse a mirarlo y escuchamos a Tiziano que pedía ayuda. Todos lo empezamos a buscar y no lo pudimos sacar, fue un minuto y no podemos entender cómo pasó. Yo sé que está con vida todavía”.

¿Qué pasó?

Según los testimonios de las personas que se encontraba en el lugar, la familia disfrutaba del agua desde muy temprano y, cerca de las 13, se bañaban en un remanso del río que venía muy cargado.

En tanto, fuentes policiales indicaron que el niño de 11 años se arrojó con un familiar al río, pero no sabía nadar, por lo que no pudo hacer pie y la corriente se lo comenzó a llevar hacia la mitad. A pesar de los esfuerzos de los familiares que intentaron rescatarlo, el agua lo arrastró. En esos instantes se comenzaron a escuchar los gritos de pedido de auxilio.

“El padre se percató de lo que estaba sucediendo y se tiró al río para rescatarlo, pero se le fue de las manos y vio cómo se lo llevaba la intensa corriente. En esos instantes se comenzaron a escuchar los gritos de pedido de auxilio y ayuda”, relató un testigo al medio local Radio Génesis 25.

Otras familias y personas que se encontraban en el lugar se acercaron para colaborar. Se puso un kayak a disposición e inmediatamente se dio aviso a la Policía. A los pocos minutos, personal de la comisaría departamental, junto a Bomberos Voluntarios del cuartel 38, se hicieron presentes para comenzar con las tareas de búsqueda.

Se le sumaron algunos vecinos conocedores de la zona, quienes también aportaron embarcaciones. La ambulancia del hospital local llegó para asistir a los padres del nene, quienes se habían descompensado.