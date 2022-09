Endurecen el cepo para compras al exterior: cuál es el nuevo tope

El sistema “puerta a puerta” permite comprar productos en el extranjero y recibirlos a domicilio a través de Correo Argentino o retirarlos en la sucursal con control aduanero más cercana. Para operar se necesita tener medios de pago autorizados para comprar en el exterior (tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, etc.), estar registrado en el Portal de Correo Argentino, y tener pasaporte para los extranjeros sin DNI.

La AFIP señaló que la medida abarca “hasta tres unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial, además de que los productos no podrán superar un peso total de 50 kilos. La cantidad máxima de envíos para personas seguirá siendo de cinco anuales. Desde el organismo explicaron que se decidió bajar el límite porque “se detectaron irregularidades que derivaron en denuncias infraccionales y penales”.

Sergio Massa, analiza nuevas medidas para el dólar tarjeta, una alternativa sería aumentar en siete puntos el recargo de Ganancias, por lo que el anticipo del impuesto por comprar en el exterior con tarjeta pasaría al 52%

Hace unos meses el Central había cortado la posibilidad de pagar los gastos en dólares en cuotas de pasajes y paquetes turísticos. La entidad dispuso que todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del “pago mínimo” de los resúmenes, ya que quedó bloqueada la posibilidad de pagar en cuotas. La medida complica a los bancos y sitios de e-commerce que ofrecen la posibilidad de adquirir productos comercializados por grandes plataformas del extranjero, como E-Bay o Amazon.

Además, el BCRA anunció un nuevo endurecimiento del cepo que restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjeta en los free shops. Las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (como alojamiento, alquiler de auto, etc.); productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial y productos en tiendas libres de impuestos.

Por otra parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, analiza nuevas medidas para el dólar tarjeta, en un intento por frenar la sangría de divisas que generan los argentinos que viajan al exterior. Una alternativa sería aumentar en siete puntos el recargo de Ganancias, por lo que el anticipo del impuesto por comprar en el exterior con tarjeta pasaría al 52%. También se evalúa cancelar la devolución de Ganancias por los gastos en divisas con tarjeta o fijar a quienes gasten en el exterior un tipo de cambio diferenciado, similar al dólar MEP, lo que implicaría un abierto desdoblamiento cambiario.

Otras medidas en estudio son un blanqueo de dólares no declarados para comprar inmuebles usados y pagar importaciones. En el primer caso, la propiedad deberá estar destinada a vivienda de quien blanquea y su familia o alquilarse exclusivamente sin fines comerciales por más de 10 años.