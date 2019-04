Enemigo del clan Legrand

Gran dolor: “Por un punto de rating no hay que tirar a la gente abajo de un tren”, se quejó el conductor.

“‘Fue muy incómodo. Discutime la verdad, no me discutas la mentira. Cuando la Tinayre y su madre me dicen: ‘Baby, vos no dejás hablar’, ¡no!, vos no dejás hablar. Te han criticado toda la vida por no dejar hablar”, agregó Etchecopar y luego, para hacer quedar mal a Marcela, recordó el episodio en el que ella terminó echando de Las Rubias -su programa de Net TV- al economista Javier Milei, luego de una pelea con Sol Pérez, una de sus panelistas. “Habría que explicarle a Marcela que nunca se echa a un invitado. De última, al panelista que lo agredió, porque es quien tiene que callarse la boca. Milei es excelente, es un lúcido”, finalizó.

Cómplice con Alfredo Casero

Pese al mal momento que vivió con Mirtha y Marcela, Baby reveló que se sintió muy cómodo con Alfredo Casero, quien comparte una línea de pensamiento muy similar a la suya. “Cuando ella me dice que yo no dejo hablar, ninguno entendió una sutileza. Es que ella dijo que había hecho un coaching para escuchar, y yo le pregunté si había ido, y no lo entendieron. Alfredo también se lo preguntó y ninguno lo notó”, expresó.