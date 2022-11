Enojo en las redes por el comunicado de Santiago del Moro en GH

Vale aclarar que en un tape que le mostraron a Mora el lunes se vio claramente como La Tora entró, luego de escuchar gritos desde afuera de la casa contra ella, al confesionario y usó la nominación espontánea.

La tora hizo la espontánea.jpg

Los seguidores del programa se mostraron enojadísimos con Del Moro y con la producción ya que vendieron algo que todo el mundo sabía y las redes sociales se llenaron de cuestionamientos a Telefe.

“Ya todos sabiamos q fue la tora, si lo pasaron en pluto”, “DEL MORO VETE AL PINGO ME BANQUE MÁS DE 10 MINUTOS DE PROPAGANDAS PARA QUE AL FINAL NO ME DIGAS LA SANCIÓN DE LA TORA, SINO ALGO OBVIO COMO LA ESPONTÁNEA QUE HIZO”, “Que falta de respeto que tiene este programa con el televidente, hace 2 días que dicen que van a dar la sanción para la tora, y lo van dejando para el día siguiente...”, “Me siento un pelotudo viendo está cagada!!! Me encanta que se nos rrian en la cara. Y nosotros esperamos 20 minutos de tanda AL PEDO. TODAS LAS NOCHES. #GH2022”, fueron algunos de los mensajes en Twitter.

¿Cuál será la sanción a La Tora este miércoles?