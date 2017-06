"Entiendo a los fans porque yo era una de ellos"

“Estamos todos muy ansiosos porque se nos hizo larga la espera. Y particularmente estoy feliz con el programa”, dice la actriz, que con esta tira tiene un doble regreso: a la comedia y, sobre todo, a Telefe, el canal en el que trabajó desde los 6 hasta los 26 años, cuando hizo el primer parate laboral de su vida para tener a su hija mayor, Luna.

-Volver a casa…

Totalmente. En Telefe me crié. Estuve toda mi vida, empecé a los 8 años y me fui a los 25, y fueron los programas más emblemáticos de mi carrera. Crecí, personal y profesionalmente, acá. Y siempre fue como una familia, porque el canal lo es. Y además vuelvo a hacer comedia, que acá fue donde más hice, y de verdad que hace mucho que no hacía. Estaba como muy instalada en llorar, llorar y llorar.

-Y primera vez en Underground...

Claro. No había trabajado nunca en tantos años y con tantos programas que hacen. Y me preguntaba por qué sería que no… Una vez me lo crucé a Seba Ortega y le dije. Pero también creía que iban a llegar el momento y el personaje perfecto. Y llegó Fanny.

-¿Qué te une con Fanny?

Hay algo que me une con ella que es el amor por la televisión: toda mi vida la hice y Fanny toda la vida la vio. Se crió viendo tevé por un problema de salud que la tenía en la casa.

-¿Vos fuiste fan antes de llegar a trabajar en la tele?

Claro, arranqué a trabajar en televisión porque era fanática de Flavia Palmiero, pero fanática insoportable: sabía todas sus canciones y me moría por conocerla. Y ella hizo un casting, del que me enteré, y la volví loca a mi madre para que me llevara... Y me llevó y quedé. Imaginate. Amo la televisión, me encanta hacerla y verla. Verme a mí y ver lo que hacen mis colegas, por supuesto.

-¿Tus hijos de qué son fanáticos?

Ahora son fanáticos de Fanny, la fan, obviooo… Pero todavía son muy chicos para fanatismos. Aunque yo empecé antes. Ellos están como locos porque es la primera vez que son tan conscientes de que mamá trabaja en televisión. Ahora es un programa que pueden ver. Porque Luna –la mayor, que tiene 8; el otro es Milo, de 5- el año pasado venía conmigo a grabar Los ricos no piden permiso, pero a la hora que empezaba el programa, a dormir porque no era para sus edades.

-¿Cómo es el balance entre el trabajo y la maternidad?

Son muchas horas fuera de casa. Lo bueno es que mis hijos ya están más grandes y tienen su rutina. Y el día que termino temprano, llego y ellos se van porque tienen sus actividades. Y les digo: “Quedate con mamá”. Y se van a hacer sus cosas. Soy culposa, pero me doy cuenta de que es más un mambo mío que de ellos. Y también saben que mi trabajo es así, que son unos meses de esfuerzo y que después voy a estar un año en casa y me van a querer echar.

-Crecer en la tele y con programas tan populares podría haberte mareado un poco, ¿qué fue lo que te mantuvo en eje?

Mi familia. Porque cuando me creía un poco el cuento de la tele, ellos enseguida me bajaban. Mi familia, mis amigos, mi entorno que no era de la tele. Cosa que les agradezco muchísimo.

-¿Te costó volver después de ser madre?

Me costó más parar cuando parí. Habían sido veinte años. Y no me resultó fácil quedarme en mi casa. Si bien recontra disfruté y elegí tomarme ese tiempo para la maternidad, a mí me gusta actuar, amo mi trabajo, necesito trabajar para desarrollarme y para ser mejor mamá. Mis hijos saben que les tocó una madre, o eligieron una madre para venir a este mundo, que es así. Creo que soy mejor mamá cuando trabajo que cuando estoy en mi casa. Llego con una energía y con unas ganas de estar con ellos increíbles.

-¿Tus hijos son vegetarianos como vos?

Sí, hace once años que no como carne y fui madre en ese proceso. En el medio fui vegana y macrobiótica, pero ahora soy vegetariana. Y mis hijos también. Es parte de la crianza. Así los educamos, pero tampoco es que tienen prohibido comer carne. Si me preguntan hoy por hoy, yo les digo que mi elección fue darles siempre lo mejor y creí que lo mejor era no darles carne. En algún momento, si tienen ganas de probar, probarán, y serán libres para elegir. Eso también es darles lo mejor.

-¿Te gustaría que tus hijos fueran actores?

Sin duda los apoyaría en lo que quisieran hacer. Mi hija es la que quiere ser actriz y la apoyo. Ella estudia piano, comedia musical y canto. Le encanta, pero bueno, más adelante se verá. Y bueno, si es lo que quiere. El varón nada que ver.

-¿Qué expectativas tenés para Fanny?

Que la gente se divierta mucho, como nos divertimos nosotros, que les guste, que la pasen bien. Y que todo este gran trabajo que hacemos lo puedan ver. Estamos muy felices.