Entraron a robar a una casa en pleno centro, a la vuelta de la Comisaría Primera

El robo ocurrió el último fin de semana largo de Carnaval, aunque no saben bien qué día ni a qué hora ocurrió. Creen que fue el lunes, pero no hay registros de cámara de seguridad, a pesar de haber ocurrido en calle Córdoba, entre Ministro González y Alderete, pleno centro de Neuquén.

Los delincuentes se habían tomado el tiempo de cortar las rejas de la ventana que da a la vereda e ingresaron por allí a la casa. Luego, desde la vivienda entraron a la oficina que tienen al lado, donde funciona una escribanía.

Los ladrones revisaron el lugar en busca de dinero y lo encontraron en la oficina, aunque la víctima prefirió no brindar demasiados detalles respecto del monto. De la casa robaron "indumentaria, una guitarra criolla, un bolso rojo con cuatro raquetas de tenis, bikinis, una máquina de afeitar y dinero en efectivo, entre otras cosas. También agarraron unas bolsas de tela y fueron metiendo cualquier pavada que encontraban", según narró la víctima.

Radicaron la denuncia correspondiente a la vuelta, en la Comisaría Primera, y luego fueron a ampliarla porque se fueron dando cuenta de nuevos faltantes en el domicilio. Los vecinos de al lado no escucharon nada, a pesar de que la casa a la que ingresaron los ladrones cuenta con alarma. Creen que no sonó. "No puede ser que no haya un registro de cámaras en la zona, que no se sepa nada", lamentó la mujer.

"Supongo que no nos desvalijaron la casa porque no tenían movilidad. Lo que se robaron lo podrían llevar tranquilamente caminando", contó Lucila, la víctima del robo.

"Hablando con vecinos y comerciantes de la zona nos enteramos también de otros robos en estos últimos días. Estamos organizados por grupos de WhatsApp y todos los días nos enteramos de un hecho nuevo, robos y hurtos en pleno centro", señaló Lucila.

Asegura que esta situación se volvió moneda corriente, sobre todo después de la pandemia. "Queremos presentar un escrito a la fiscalía para ver qué se puede hacer. Porque denunciamos los robos, pero no se hace nada en materia de seguridad. Necesitamos que nos den alguna solución, por eso la idea es hacer algo colectivo y reclamar medidas en conjunto, entre vecinos y comerciantes de la zona centro", expresó.