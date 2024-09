Entre lágrimas, una periodista estrella de TN se despidió del país

La emocion de Sofia Terrile cuando Marcelo Bonelli la felicito p.mp4 Fuente: TN

La emoción en TN por la partida de Sofía Terrile

Sofía Terrile, visiblemente emocionada, fue sorprendida con un ramo de flores que le entregaron sus compañeros de trabajo, quienes no dejaron pasar la oportunidad de felicitarla por el importante logro. Con lágrimas en los ojos, la periodista agradeció el gesto: "Ay, me hicieron emocionar de verdad. Qué ternura. Gracias, son muy lindas", expresó con humildad. También aprovechó el momento para aclarar que su partida no sería definitiva, asegurando su regreso tras el período de estudio: "Che, pero vuelvo, contemos eso también, porque si no parece que me voy y no vuelvo. Vuelvo en un año", confirmó, tranquilizando a sus colegas.