Entró a robar por una ventana y la agarraron in fraganti cuando se iba

Una mujer entró a robar a una casa del barrio Alta Barda aprovechando que no estaban sus dueños y fue atrapada in fraganti por la Policía cuando se disponía a huir con el botín.

Ingresando al patio por un portón y luego acercándose al inmueble, la sospechosa rápidamente se dio cuenta de que no sería necesario violentar la puerta, ya que las ventanas eran sencillas de abrir y así concretar su intrusión.

Así fue que entró e inició un trabajo de búsqueda por las habitaciones, recolectando todo lo de valor que vio a su paso, elementos que iba metiendo en una bolsa. Una vez satisfecha, se dispuso a dejar la vivienda con la bolsa y sus bolsillos llenos de todo lo que podía llevarse.

Lamentablemente para ella, no contó con los patrullajes preventivos de los efectivos de la Comisaría Cuarta, que justamente mientras realizaban su recorrido habitual, fueron alertados por otros vecinos de la intrusión de la mujer, a quien no habían reconocido como vecina. Los policías estaban efectivamente ingresando a la propiedad cuando la ladrona dejaba el lugar, atrapándola in fraganti con el botín en mano.

La mujer no tuvo tiempo ni a pensar en correr y fue inmediatamente interceptada por los uniformados, que la interrogaron y comprobaron que esta no podía acreditar propiedad de ninguno de los elementos que llevaba en sus manos ni explicar qué hacía en ese terreno.

Fue en ese momento que los policías constataron además que no había nadie más en la vivienda y que una de sus ventanas había sido dejada abierta, comprobando sus sospechas.

La mujer de 34 años fue identificada en el lugar y trasladada a la Comisaría Cuarta junto al botín, quedando a disposición de la Justicia y aguardando que los propietarios realicen la denuncia para dar inicio a una causa y restituirles sus pertenencias.