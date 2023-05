Enzo Copetti reveló por qué rechazó jugar en Boca

Sin dudas uno de los delanteros que más brilló en el 2022 en el fútbol argentino fue Enzo Copetti . El por entonces delantero de Racing fue la figura del equipo dirigido por Fernando Gago que le peleó el torneo al Boca de Ibarra hasta la última fecha. Y aunque recibió muchas críticas por no haber pateado el penal frente a River (que Armani le terminó atajando a Galván), que podría haber significado el título del equipo de Avellaneda, su rendimiento llamó la atención de varios equipos, inclusive del Xeneize.

Es que al parecer, Boca intentó contratar al delantero ex Racing en diciembre, sin embargo, el propio jugador se negó a mudarse al club de la ribera, ¿la razón? Su simpatía con River, eterno clásico rival del Xeneize.

“Mi familia y yo somos hinchas. Si me llama River, obvio que iría, sería mi primera opción; pero si me vuelve a llamar Racing, lo pensaría un poco más”, respondió, revelando el gran cariño que le quedó por el club de Avellaneda donde mostró su mejo nivel. Fue ahí que aparecieron los dos rivales de sus dos equipos más queridos: “¿Boca e Independiente no hay chance?”.

Copetti 2.jpg

“No, es por todo lo que he recibido del otro equipo, te digo la verdad he recibido el llamado de Boca, lo recibió mi representante en realidad”, respondió Enzo Coppeti con mucha seguridad, descartando a dos de los equipos más grandes del fútbol argentinos. “Llamaron a tu representante, ¿y vos ahí dijiste a Boca no?”, le consultó Agustín Fantasía, quien recibió una segura confirmación del futbolista.