Enzo Fernández reveló qué le dijo Messi tras su gol a México en Qatar 2022

Debutó con la camiseta de la Selección Argentina en la última Fecha FIFA (septiembre) antes del inicio del Mundial de Qatar 2022 y terminó siendo una de las grandes revelaciones del equipo en la Copa del Mundo. Estamos hablando de Enzo Fernández , quien luego del segundo partido con México se metió en el once titular de Lionel Scaloni y no lo abandonó hasta la consagración en Lusail ante Francia, llevándose el premio al Mejor Jugador Joven del torneo.

La Albiceleste se puso en ventaja con un zurdazo de la Pulga desde afuera del área y, muy cerca de los 90 minutos, Fernández liquidó el asuntó con un preciso derechazo que se coló por el palo izquierdo de arco defendido por Guillermo Ochoa.

“Antes del córner, Leo (Messi) me dice ‘acercate a jugar’, como que íbamos a tenerle ahí. Ya faltaba poco. Y cuando me de la pelota, no tenía a nadie en frente mío. Tenía al defensor alejado. Pensé en encararlo y tirar el centro. Y nada, me salió eso. Le tiro la bicicleta y, cuando voy para adentro, él pensó que volvía para afuera pero me quedó todo el arco de frente y abrí el pie", relató Enzo.

messi enzo.jpeg Enzo Fernández y Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022.

"Salgo a festejar y lo veo a Leo que está en el aire para abrazarme. Me felicitaron, me pegaban. Leo me felicitó y me dijo ‘viste que te dije que vengas a jugar, Enzito te lo mereces’”, reveló a continuación.

Luego, Morena Beltrán le preguntó por su relación con el rosarino, a lo que el ex Defensa y Justicia contestó: “Messi es un ídolo para mí y para muchos argentinos, para todos los nenes del mundo. Es una gran persona. Cuando lo necesité siempre estuvo ahí con un consejo para apoyarme. Me ha dedicado lindas palabras en algunas notas que le hicieron. Siempre agradecido por como me ha tratado a mí. Agradecido de por vida".

Por último, el hombre del Chelsea habló sobre la final con Francia y dijo: “Yo estaba disfrutando mucho como estábamos jugando. Aparte dije ‘estamos jugando la final de un Mundial, jugar de esta manera no tiene precio’. La verdad nunca disfruté tanto un partido como el primer tiempo con Francia. Fue una locura. Ellos estaban totalmente perdidos. Teníamos líneas de pases por todos lados, encontrábamos a un jugador libre todo el tiempo. No volví a ver el partido entero, vi solamente un resumen, y fue emocionante”.