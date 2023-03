Enzo Pérez adelantó datos de su retiro lejos de River

Su llegada a River no fue como la de otras grandes estrellas, su pasado europeo generaba cierta ilusión, sin embargo, el de Enzo Pérez estaba lejos de ser uno de los nombres importantes del equipo millonario. Sin embargo, con el pasar de los partidos se convirtió en el gran referente del ciclo de Marcelo Gallardo y hoy en día es el máximo ídolo que tiene el equipo de su plantel actual. Sin embargo, a sus 38 años, anunció que su retiro no será con la camiseta del millonario.

Es que después de la gran victoria de River por 3 a 0 frente a Godoy Cruz, Enzo Pérez hizo una confesión que sorprendió a todos, que esperaban que sea el club de Núñez el último club en donde Enzo Pérez jugara. Sin embargo, en conferencia de prensa, y tal vez inspirado en haber enfrentado a un equipo mendocino, el ex Estudiantes y Atlético de Madrid reveló que ya tiene decidido su próximo destino futbolístico.

“Mi despedida no va a ser con esta camiseta, lo dije hace 10 años. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Maipú (club de su infancia) por un deseo personal y familiar, pero me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta”, reveló quien fue convocado por Alejandro Sabella para disputar el Mundial 2014 y por Sampaoli, a último momento, para jugar el Mundial 2018.