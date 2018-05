Embed Él le dedicó una canción a la mujer que quería conquistar, pero la pifió feo: “¡¿Justo ese tema?!” https://t.co/K3EI5ga1aM #OjosQueNoVen — Ojos que no ven (@OjosQueNoVen_ok) 16 de mayo de 2018

Cuando quedaron cara a cara, segundos antes de la decisión final que debía tomar ella, Andrea Politti anunció que Lautaro quería dedicarle una canción a su enamorada. Acto seguido comenzó a sonar “Señora de las cuatro décadas”, de Ricardo Arjona.

Al escucharse frases del tema como "su figura ya no es la de los 15" y "esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar", la conductora pidió inmediatamente que lo corten. "¡Nooo! Con todo respeto, no la aguanto esa canción. Es muy machista", sostuvo, a lo que Noemí agregó entre risas, "¡¿Justo ese tema?!".

Finalmente, Noemí terminó dándole un beso en la mejilla a Lautaro, descartando la posibilidad que iniciar una relación amorosa.

