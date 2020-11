Al recibir el mensaje, Fonseca le preguntó a la persona si se trataba de un contacto “de Tinder”. “No, del trabajo”, le respondieron sorprendidos por su comentario. “OMG” (oh mi Dios), fue lo único que atinó a responder, para después sumar un meme de Marge Simpson tapándose la cara por la vergüenza. “Yo no me canso de hacer el ridículo”, afirmó en Twitter al compartir la anécdota.

https://twitter.com/eduardoxfonsec/status/1326952750052151298 Yo no me canso de hacer el ridículo. pic.twitter.com/AvF8tnDS2c — Eduardo Fonseca (@eduardoxfonsec) November 12, 2020

El mensaje de WhatsApp se viralizó y ya acumula más de 220 mil me gusta y muchísimos comentarios en Twitter. Rápido para la viralidad, Eduardo “festejó” los 19 mil “me gusta" y agradeció a todos los que lo apoyaron. En un mensaje previo aprovechó y escribió que los “los guapos” pueden mandarle mensajes directos.

Muchos se preguntan si el hombre tenía forma de evitar este papelón y la respuesta es sí. Una chica le dio una posible solución: “Le hubieras dicho quise decir del Kinder... y culpas al autocorrector”, le escribió la usuaria rápida de respuestas.

¿Qué pasó después del intercambio? Por suerte nada. “Usar Tinder no es un pecado, dar tu número a un desconocido no es pecado. Lo que realmente me interesa saber es lo que te contesto después del gif”, le preguntó un usuario curioso a Fonseca. “Me dijo ‘jajajaja no te preocupes, a todos nos pasa’. Pero no creo que le haya pasado, la vdd”, contó el tuitero.