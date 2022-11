"Es duro": el lamento de un jugador argentino que fue cortado de la lista mundialista

Uno de los más dolidos por la decisión de Scaloni fue Lucas Ocampos . El volante ofensivo, que hoy se desempeña en el Ajax de los Países Bajos, había sido un jugador clave en el inicio del ciclo del técnico pujatense , pero de a poco fue perdiendo protagonismo. Tras ser prácticamente una fija en el once inicial, se quedó afuera de la Copa América 2021 a último momento y, desde entonces, casi que no volvió a jugar con el seleccionado nacional.

Horas después de que se conociera el recorte del entrenador, Ocampos utilizó su cuenta de Instagram para compartir un sentido mensaje en sus historias. En el mismo, el ex River expresa todo su dolor por no poder representar a su país en la Copa del Mundo: "Sé que es duro, pero ten un poco más de calma".

lucas ocampos.jpg Lucas Ocampos, quien fue un jugador clave en el inicio del ciclo Scaloni, quedó afuera de la lista definitiva para Qatar 2022.

"Dios te dice hoy: No trates de forzar tu futuro, no trates de presionar tu milagro. Recuerda que todo tiene su tiempo, y el mío para ti es perfecto. Sé que es duro, pero ten un poco más de calma, todo saldrá bien, porque yo tengo el control. Los cielos se abrirán a tu favor, y mi gracia siempre estará sobre ti. No sufrirás más porque yo soy tu Dios, y no hay nada que se compare a mi grandeza. Lo bueno lleva tiempo, pero lo maravilloso necesita Fé, esperanza y descanso completo en Dios. Entrega tus cargas y preocupaciones a Él, porque Él puede actuar en medio de lo imposible. Sólo en Dios encuentras la paz que tanto necesitas. Escribe Amén si así lo crees", fue el texto que publicó el hombre del Ajax.

Tal como se mencionó anteriormente, Lucas Ocampos fue uno de los jugadores más emblemáticos en el inicio del ciclo Scaloni. El ex Sevilla y Mónaco fue una fija en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, tras la participación de la Albiceleste en la Copa América 2019 (no la jugó). A mediados de 2021, junto a Juan Foyth, quedó afuera de la lista definitiva para la disputa del certamen continental y nada volvió a ser lo mismo para el. Si bien volvió a ser convocado por el entrenador en varias oportunidades, no tuvo el protagonismo que supo tener anteriormente.