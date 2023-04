Es española, describió las tres cualidades del Norte neuquino y se hizo viral en TikTok

"Hay tres cosas que me apasionan de la Argentina. Bueno, del norte neuquino, porque no he visitado tanto la Argentina", dijo en el inicio de su video, que cosechó miles de visualizaciones en Tik Tok y también en su cuenta de Instagram, donde comparte historias sobre su día a día misionando en la Patagonia.

"La primera es el dramatismo, la exageración, la hipérbole como forma de vida. Aquí o amas u odias las cosas, no hay término medio, o eres re fanático o no puedes", señaló. "La segunda, el afecto físico, el abrazo como estándar. Aquí, en el norte neuquino, incluso la gente que no me conoce viene y me saluda y me da un beso. Y no digo ya en la misa, la Paz son abrazos apretados que me dan la vida", expresó sobre el rito católico de saludarse entre los fieles para darse la paz.