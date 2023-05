¿Es peligroso hacerse las uñas? Alerta sobre los riesgos para la salud

Esmaltado semi permanente, kapping, uñas esculpidas, nailart. La tradicional manicura se reinventó en los últimos años y empezó a ganar terreno tanto en Neuquén como en el resto del país. Hoy, la demanda se multiplica a toda velocidad y alimenta el mito que enmarca a las manicura como una salida laboral rápida y fácil, a la que se puede acceder sólo con ver tutoriales en Internet. Sin embargo, las especialistas de más trayectoria advierten sobre los riesgos que conlleva elegir gabinetes que no cumplen con las normas básicas para cuidar la salud de sus clientas.

"En muchos salones toman a chicas que hicieron un curso de un mes y como no están preparadas, la mitad de las clientas tiene algún problema, porque no esterilizan bien las herramientas o porque no hacen la técnica adecuada y así las clientas tienen desprendimientos del esmalte o infecciones porque cortan la cutícula de más y les sangra", dijo sobre la situación que se vive en muchos gabinetes de estética de la ciudad.