Es una estrella en el fútbol inglés y confesó que se muere por jugar en River

Emiliano Buendía-River.mp4

Allí, brilla en el Aston Villa junto al Dibu Martínez. Él es el 10 del equipo y está muy bien considerado por Lionel Scaloni, ya que fue convocado en algunas oportunidades a la Selección Argentina. Tan es así que llegará al país para los amistosos con Panamá y Curazao.

Ante esto, el jugador brindó una entrevista en la cual habló de su momento en Inglaterra y también sobre el gran amor que tiene: River Plate. Sí, Emiliano Buendía confesó ser un hincha millonario más en el mundo y no temió a la hora de mencionar que le gustaría vestir esta camiseta en algún momento.

“Hincha de River desde chiquitito, siempre soñé con jugar a la pelota, con jugar en River y no le cierro las puertas pero hoy en día tengo la cabeza acá en Europa y el día de mañana veremos. Me encantaría jugar en River porque es el club del que soy hincha pero ya veremos en el futuro”, aclaró sobre su deseo a futuro.

Emiliano Buendía-River.jpg

“Yo soy de River, de familia de River. Desde chiquito me gusta seguirlo, me gusta seguir el fútbol argentino, obviamente me cuesta más verlo por la diferencia horaria pero después con Emi (Dibu Martínez) no hablamos mucho”, contó respecto a sí suelen charlar sobre el fútbol argentino y una posible vuelta.

“A veces charlamos sobre alguna cosa interesante que pueda salir en redes sociales pero después poco más, yo sé que él es hincha de Independiente”, concluyó mencionando que al no coincidir no son de tocar mucho el tema.