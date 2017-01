"Es una persona hueca"

Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que se hizo famosa en el Mundial 2010, le dio duro a Charlotte Caniggia, quien tuvo un ataque xenófobo contra la comunidad de ese país. Todo el revuelo se desató cuando la hija del Pájaro contó cómo despachó a un joven de esa nacionalidad.

“Estaba escribiéndome con un chico, hace mucho. Y me estaba diciendo para quedar para vernos. Le digo que me llame y me llama… Era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo cancelé la cita”, dijo Charlotte durante su participación en el programa de Iván de Pineda, Pasapalabra.

Tras esos dichos, Larissa recogió el guante y la mató a la blonda: “No entiendo cómo pueden existir personas tan vacías y huecas. ¡Mínimo le faltan algunos tornillos! Nuestro dulce idioma guaraní, nuestro acento encantan. Somos admirados por muchos extranjeros y, sobre todo, muy queridos”.

Fulminante: “Muchos golpes y metacrilato le afectan. Debería estar agradecida con Dios”, dijo Larissa.

Golpes de metacrilato

La modelo subió mucho más el tono y continuó despachándose. “¿Viste cuando no sabés si la lady nació en cuna de oro y querés saber más de su vida para entender su xenofobia? Entonces fui a Google, me informé y fui entendiendo un poco su historia y sentí pena. Muchos golpes y metacrilato le afectan. Debería estar agradecida con Dios y el mundo del fútbol por que pudo vivir bien, y no sentir asco por el acento de un país en el que en su momento estuvo trabajando”.

Ante el enojo que causaron sus dicho, Charlotte ayer recurrió a su cuenta de Twitter para perdir perdón: “Pido disculpas a la gente de Paraguay, no tuve intención de ofender a nadie, fui muchas veces y me trataron muy bien, los quiero”, escribió la rubia.