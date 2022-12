"Es una pista de carrera": el reclamo de los vecinos de Santa Genoveva

"Desde Islas Malvinas a Leloir es una pista de carrera. Después de dos mil millones de reclamos, la respuesta que tenemos del Municipio es que es un corredor y que no se puede poner reductores de velocidad", contó Salari en diálogo con LU5.

SFP Calle Entre Rios (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Hicieron esta payasada que es el ingreso de los autos que entran perpendicularmente a Entre Ríos sea de a uno. El problema no está en la entrada de las calles laterales, el problema está en la velocidad que vienen desde Malvinas a Leloir. Sobre Basavilbaso pusieron en el medio de la calle tres palos amarillos que ya se los llevaron por delante. Los rompieron. El camión de la basura o el colectivo no pasa, quedó muy angostito", planteó y agregó que en una conversación informal, un funcionario del Municipio reconoció que las medidas implementadas no eran efectivas.

SFP Calle Entre Rios (7).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Acá hay que poner dos semáforos: uno en Basavilbaso y otro en Pinar y se terminan los coches de carrera. El reductor de velocidad, la lomita de burro de plástico está puesta en lugares donde hay colectivo. Gastaron plata en macanas", postuló.

"Yo no entiendo cuál es el capricho con Entre Ríos porque nos están llenando de edificios, tenemos la bicisenda maldita esta que no permite estacionamiento de vehículos del lado izquierdo. Tenemos centros de salud, el hospital de los petroleros, edificios en construcción. Es un caos", sentenció indignado.

"Vos querés entrar a tu casa, querés parar, poner las balizas y abrir el portón el que no tiene automático, y recibís todas las buenas ondas de la gente", dijo haciendo alusión a los bocinazos y quejas de otros conductores. "Hay que buscar una solución que realmente sirva, que sea algo positivo. Esta es una zona de pleno centro y más con la ciudad judicial y la Legislatura", remarcó.

Inseguridad, otro problema

En otro tramo de la charla con LU5, el presidente de la comisión vecinal de Santa Genoveva puso el foco en la inseguridad, que viene siendo objeto de reclamo desde hace varios meses.

"Hace más de ocho años que estoy en la vecinal y hace más de ocho años que venimos hablando de este tema, de las cámaras, escuchando promesas, que las van a hacer, que las compraron, que están en la aduana, que las iba a poner el municipio, que las iba a poner el gobierno, que las iba a poner el vecino, como lo está haciendo. No las puede poner poner en la calle porque no está permitido, la tienen que poner en su patio. Hoy el vecino de Santa Genoveva se está cuidando por las charlas y capacitaciones que tuvimos. Cada uno está invirtiendo en alarma y cámaras privadas", señaló.

Al ser consultado por la conformación de un partido vecinal, Salari expresó: "Es un trabajo bastante complicado para nosotros que no tenemos experiencia, pero es positivo. Muchas vecinales nos están apoyando. Estamos trabajando para llegar en tiempo y forma. Estamos muy entusiasmados, queremos lograr tener un concejal dentro del Deliberante para que realmente atienda todas las necesidades como corresponde".