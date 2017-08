Luego, la conductora de El ascensor reveló que tienen que volver a hacer un acuerdo porque el anterior está nulo. “El acuerdo no está homologado. Después me entero de un montón de robos que le hicieron. Acá hay cosas que Diego no debe saber. Es víctima y tarado. Elige mal los abogados… Despertaron al monstruo que estaba dormido. Al pedo. Yo estaba rivotrilizada”, expresó.

Sigue matándola: “Esa señora no puede estar sin este quilombo, se está vengando de él”, dijo Jaitt.

La destrozó

Por último, arremetió contra Yanina, luego de que la periodista la tratara de “gato”. “Marginal sos vos, querida. No puede hablar de nada. Se tiene que retirar del país”, sentenció. “Yanina es una madre que lo está retando y castigando, es patológico, es un sexópata. Hay una cuestión perversa. ¿Se olvidan lo que dijo la chaqueña? Que estaban los hijos dando vueltas y ella ahí cuando él le hacía juegos perversos. No puedo imaginarme esa situación, me supera”, lanzó Jaitt.

Grave denuncia: ”Los dos palos seguramente los cobró Burlando. Le robó a Diego”, opinó Natacha.