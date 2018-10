Esa maldita costilla

El panelista de Nosotros a la mañana, Tomás Dente, explicó que la actriz fue trasladada de urgencia al sanatorio Mater Dei, donde le realizaron estudios para confirmar la

fractura, ya que tuvo un fuerte golpe. “Está muy dolorida y en reposo. Se puede mover, pero está con mucho dolor”, agregó el médico Florencio Olmos, en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Con este panorama, la hija del dueño del diario La Nación se quedaría afuera del certamen por lo menos un mes.

“Según el manager de @Esmeralda Mitre, tiene dos costillas fracturadas. No puede bailar el cuarteto esta semana. Intentará llegar al próximo ritmo, que es el libre. Ya estamos trabajando para encontrarle un reemplazo. #Bailando2018”, escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter.

Reemplazo y bronca

El Chato Prada y Fede Hoppe dijeron presente en Los especialistas del show y anunciaron que ya tienen definida a la figura que la reemplazará pero que aún no quieren revelar su nombre. “Me fumé una hora para que me digan el reemplazo de @Esmeralda Mitre. Chato y Hoppe dicen que no lo pueden anunciar”, tuiteó Ángel de Brito, molesto por la actitud de los productores.