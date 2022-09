Esam Julio Salem 21/09/2020-21/09/2022

Ya van dos años de tu ausencia física. Dos años de frío y soledad. Frío en mi corazón, soledad en mi alma. ¡Cómo te extraño, mi amor! La familia que me legaste me cuida, me acompaña, siempre a mi lado están, como vos me decías. Cómo se te extraña, querido Julito, con tu modo "único" de ser. Estarás ya con nuestro hijo cuidándome, como siempre. Mi Julito, te amé, te amo y te amaré hasta mi último suspiro.