El brutal femicidio se registró el jueves a las 13:45, en el barrio El Brete de la capital provincial luego de una discusión que fue terminada por el agresor con un ataque con cuchillo a la víctima.

Viviana González, una de las dos vecinas que acudió al lugar cuando se escucharon pedidos de auxilio, dijo que junto a su amiga grabaron a Vargas cuando abandonaba el departamento alquilado.

"Le pedí a mi amiga que grabe todo. La inquilina que vive en el fondo le pidió a mi nieto que me avisara porque en la casa de Antonella había un desastre, que había gritos pidiendo socorro", dijo la mujer en declaraciones al canal TN.

Tras el aviso de su nieto, González fue hasta el departamento ubicado a pocos metros de su domicilio acompañada de una amiga que en ese momento se encontraba con ella y encontró al supuesto femicida cuando salía de la residencia.

"Entré al departamento (cuando el agresor se retiró) porque Antonella no me contestaba. Era muy raro que no contestara porque era muy buena la relación que teníamos con ella", dijo González al relatar lo sucedido.

La mujer dijo que mantenía una "muy buena relación" con la víctima, una joven oriunda de la ciudad de Oberá, ubicada unos 100 kilómetros al oeste de la capital provincia.

"Entré llamando a Antonella. Pensé que él la había atado para que no grite. Fui a la cama y no había nadie. Pero después la vi a Antonella tirada en el piso, totalmente desnuda y ensangrentada", relató la mujer.

Vecinos y allegados a la víctima dijeron que Vargas solía visitar a Antonella en el departamento, por lo que no llamó la atención de nadie su presencia en el lugar momentos antes del femicidio.

La Policía secuestró un cuchillo marca Tramontina, un celular y una notebook de la habitación en la que fue ultimada la joven y horas después detuvo al supuesto femicida.

