Escalofriante: mató a sus padres, le dieron perpetua y "puede dormir tranquilo"

Poco antes que los jueces Atilio León, Liliana Komizarski y Oscar Fava Gallardo se retiraran para dictar la sentencia, el acusado volvió a hablar, admitió su adicción a las drogas, pero insistió: “Jamás le haría algo a mis padres. No tenía necesidad económica para hacerlo. Soy inocente, no debo nada, puedo dormir tranquilo en las noches por más que tenga una carga pesada. Algunos dicen que soy frío, pero jamás se acercaron a preguntarme cómo me sentía o qué había pasado”, dijo el condenado en un intento por sostener su inocencia.