Escándalo, abuso y sexo

Según la modelo, el periodista buscaba mujeres para un futuro programa en Fox Sports. Luego, Romina reveló que el peluquero le presentó a Liberman en el canal y confesó que la quiso apretar en el camarín. “Me apretó y no pensé en el momento, me dejé llevar por los nervios. Más o menos me quería garchar en el camarín, y le dije: ‘No por favor, acá no’”, explicó la joven.

En llamas: “Te tengo miedo en la cama porque debés ser un demonio y yo estoy fuera de ritmo”.

Trío

Más tarde, Jaitt publicó los audios que le mandó el periodista deportivo a la chica. En ellos se lo escucha decir: “Leandrito quiere que te cojamos entre los dos. Estás buenísima, no sos ninguna boluda, ninguna negrita, que me encanta como escribís, me encanta como hablás, yo no podría ni mensajearme con vos, y te tengo miedo en la cama porque debés ser un demonio y yo estoy fuera de ritmo. Lo que pasa, Romi, es que yo públicamente no salgo con nadie, ni con vos, ni con nadie. No voy a comer con ninguna chica, no me muestro de esa manera. No cuentes conmigo por un tiempo largo hasta que yo no decida públicamente mostrarme con alguien. Si te servía que nos viéramos, era otra cosa”.

¿También Caruso?

El peluquero, quien sería íntimo amigo del Colorado, explica en otro audio: “A él le gusta enfiestarse conmigo. La primera vez estuvo con vos y ahora quiere que nos enfiestemos, esa es la realidad. Por eso quiere que vengas a la pelu. Ahora estamos en un asado en lo de Caruso Lombardi, de acá nos vamos a la peluquería y quería que vengas vos. ¿Venís o no?”.