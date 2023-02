Escándalo: aseguran que un guardavida se burló de un nene cuando pedía ayuda

“ En un momento la correntada arrastra a mi nene, así que salgo corriendo y el agua ya se lo estaba llevando a la parte profunda, pero yo lo alcance a agarrar del brazo. Ya había comenzado a tragar agua. Miro para un costado y los guardavidas estaban teniendo una charla con alguien más, el muchacho había advertido la situación y me miró en un momento y me dijo: ‘Viste como es esto’. Yo no podía entender el porqué de la broma ”, narró el padre en diálogo con FM Red Social 97.9.

Indignado ante la situación increpó al hombre por no haber hecho nada frente a la peligrosa situación. “Me dijo de muy mala manera: ‘Yo te voy a aclarar algo, acá no es guardería”, aseguró.

Marcelo contó que tras esto hubo una discusión entre ambos por la postura del guardavida, pero optó por retirarse para que la situación no escalara a niveles de violencia. “No entendía que el muchacho no haya reaccionado, así como tampoco la cargada. Mi nene se podría haber ahogado, yo entiendo que la primera seguridad de un menor es de los padres, pero si no interviniste sumado a eso no te burles”, observó.

El padre del pequeño especificó que fue en un sector donde se encuentra instalada la garita dos y que había dos guardavidas. “Fue muy desagradable y agresivo. Nos arruinó la tarde, levanté las cosas y me fui porque siguió con las miradas y buscando pelea”, aseveró.

Además, detalló que se trataba de un hombre joven que “estaba junto a una chica”. “Yo no sé si están bien pagos o no, pero la responsabilidad que tienen es importante y deben estar expectantes”, apuntó.

Pese a que tras el mal momento la familia decidió retirarse del lugar, pero decidieron denunciar la situación para que se investigue en profundidad, ya que fue sumamente peligroso y otro podría haber sido el desenlace. Por ello, el miércoles por la mañana se entrevistó con el director de Defensa Civil, Martín Riesgo, quien le garantizó que se iniciará una investigación y se convocará al trabajador para aclarar la situación.

“Me pidió que hiciera un informe y lo voy a seguir porque esto no es menor, que pase con una criatura a 7 u 8 metros frente a ellos, no están siempre los mismos y me he cruzado con otros guardavidas que son muy atentos, no son todos iguales, lo que más molestó fue la cargada de él”, concluyó.