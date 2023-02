Escándalo en Centenario: guardavidas negaron haberse burlado de un niño

Desde el Sindicato de Guardavidas de Neuquén (SIGUNE) salieron a responder la denuncia pública que hizo una familia que acudió al balneario de Centenario y que señaló que un guardavidas se negó a rescatar a un niño de 7 años y se burló de él. Según explicaron, los trabajadores mantenían la vista fija en el chico pero no actuaron porque el menor no estaba en peligro. Agregaron que nunca se burlaron y que su papá se apuró a sacarlo del agua cuando el chiquito venía flotando de regreso a donde estaban sus acompañantes.

"Las recomendaciones que hacemos es para que los chicos no corran ni siquiera un susto, pero los padres no los controlan y hasta los alientan", dijo sobre las actitudes desaprensivas que tienen muchos adultos. Según aclaró, cuando los niños hacen acciones indebidas, los guardavidas suelen alertar a los padres o adultos que los acompañan, pero hay muchos que no hacen caso a los consejos y que incluso se enojan cuando les dan una advertencia.

Tarifeño aclaró que todas las recomendaciones apuntan a garantizar la seguridad de los bañistas. Aunque a veces parezcan exageradas, el objetivo es evitar no sólo situaciones de riesgo de vida sino otros momentos incómodos o "sustos" que pueden arruinar una tarde de verano a orillas del río.

Los guardavidas seguirán hasta el 31 de marzo en sus puestos.

En ese sentido, aclaró que los guardavidas, incluso desde sus puestos, mantienen la mirada fija en las personas que cruzan el río o nadan en sectores peligrosos y hacen rescates también en los sectores no habilitados, a los que muchos llegan después de las recomendaciones que dan ellos de no meterse.



"Lo mismo nos pasa con la basura, de manera permanente tenemos que insistir para que no tiren basura en los balnearios pero la gente no hace caso", se lamentó. Este verano, también se vivieron situaciones conflictivas en Neuquén capital, cuando los chicos usaban el puente de calle río Negro como un trampolín, lo que conllevaba un gran riesgo para los bañistas.

El caso de Centenario

Tarifeño brindó su propia versión del conflicto ocasionado en Centenario y negó que un guardavidas se haya burlado de un niño de siete años. Explicó que se trata de una familia que visita habitualmente ese sector y que no suele escuchar las recomendaciones de los trabajadores en los puestos de control.



Agregó que habían alertado al niño sobre la peligrosidad de un sector que tiene poca profundidad pero que, por sus características, es riesgoso para los más chicos. "No sabemos si el padre lo autorizó o si no lo controló y se le escapó, pero el chico se tiró a cruzar el río", dijo y agregó que, cuando el niño regresaba, el padre se desesperó y se metió a sacarlo, enojado con los guardavidas.

El río Neuquén es un atractivo para los turistas de paso por Centenario.

"Incluso cuando están quietos en el puesto, ellos están con la mirada atenta en este tipo de situaciones y pueden observar cuándo el bañista se encuentra en problemas y cuándo es el momento adecuado para sacarlo", detalló. Si bien algunos padres se asustan y piden los rescates, los guardavidas están entrenados para saber cuál es el momento de intervenir.

A partir de la sucesión de días de altas temperaturas, los balnearios de la región se colman de veraneantes. En ese contexto, se repiten las situaciones de riesgo, que ya se cobraron varias víctimas en los ríos de la zona. Por eso, los guardavidas insisten en la importancia de respetar las recomendaciones para reducir al máximo los peligros que ocasionan las corrientes de agua.