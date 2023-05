Escándalo con Claudio María Domínguez en la Feria del Libro: el motivo

El conductor, nervioso primero respondió con una historia sobre la madre de sus hijos, sin ir al punto en cuestión. Por eso fue interrumpido e increpado para que contestara. La respuesta no tardó en llegar: “No rompas las pelotas, estoy contando, estoy por contestar”.

“¡Hablá del Maestro Amor!”, siguieron gritando en el público, por lo que Domínguez pidió que le retiraran el micrófono a la persona. Sus declaraciones subieron de tono. “¿Te violó el Maestro Amor?”, dijo.

Claudio María Domínguez. Libro jpg.jpg

La explicación sobre su relación con el denunciado gurú riojano fue polémica. “El Maestro Amor me pareció un 'saibabita' divino, me encantó en su momento, me pareció un tipo brillante. Durante cinco años lo fui a ver. Luego me di cuenta que no hay que difundir ningún maestro más, fuera tuyo. Después vinieron acusaciones que nunca se probaron, nunca lo condenaron”.

Y siguió: “La Justicia no lo condenó, ¿quién soy yo para condenar la paja ajena, la viga en el culo propio?”. Luego dijo, refiriéndose a los que preguntaban: “Ahora, si yo lo condeno, es porque tengo el culo dilatado”.

Tras el escándalo, Claudio María Domínguez se defendió de las acusaciones en el programa Intrusos, al que fue invitado un militante anti sectas. En realidad, reafirmó lo que dijo en la presentación de su libro. "Los que aman al Maestro amor lo aman, y los que lo odian lo odian. Lo interesante es que la Justicia no lo condenó”, indicó, y agregó: “En un punto, ya cuando gritaban sin escuchar, digo negro: si preguntan, escuchen. Si no van a escuchar, fuck you. No se les escuchaba nada, divagaban, balbuceaban. Igual no dio tiempo para que me caiga mal esto”.