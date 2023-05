Escándalo: concejal electo estaba borracho, volcó y culpó a su amiga

Un concejal electo de San Patricio del Chañar contó que tuvo un accidente de tránsito, que fue hospitalizado y que los médicos “entraron por la fuerza cuando no podía moverse” para hacerle un test de alcoholemia. La Justicia investiga si estaba borracho e hizo pasar como que “manejaba una amiga”, para evitar inculparse.

Concejal Lagos descargo Facebook.jpeg El concejal negó que estuviese borracho y dijo que su amiga era la que manejaba.

El edil electo, que asumirá el 10 de diciembre, contó en su cuenta personal de Facebook que el viernes a la noche “fui brutalmente embestido por un camión cuando volvía de un restaurante junto a una amiga”.

De acuerdo a lo que pudo conocer LM Neuquén de fuentes que intervinieron en el accidente, el hecho ocurrió, pero se trató de un autovuelco no de un choque con un camión, por lo que se investigan las razones de porqué el concejal subió ese relato a las redes sociales.

Pero el escándalo terminó en el hospital, en donde denunció que “un grupo de personas” intentó realizarle el test de alcoholemia.

“Cuando ya me encontraba en el hospital en una camilla del Hospital Dra. Alicia Cruz, un grupo de personas de modo prepotente ingresó a la sala ignorando las indicaciones de los médicos en la sala donde yo era atendido y me realizó a la fuerza un test de alcoholemia aprovechándose de que yo no podía moverme, a pesar de que yo les repetía como podía que el test iba a dar positivo porque yo había tomado en la cena pero que debido justamente a eso le había pedido a mi amiga que maneje ella”, dijo Lagos, en su cuenta personal.

Johnatan Lagos concejal Chañar.jpeg

Y acotó: “Tanto el atropello cometido como el derecho a réplica que me corresponda en caso de que se difundan noticias falsas quedan desde ya en manos de mi equipo de asesoramiento jurídico”.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el accidente ocurrió precisamente el viernes a la noche, en la intersección de la Picada 7 y Ruta 7, en el vehículo que manejaba Lagos y se descartó, por ahora, una colisión o la participación de otro vehículo.

Además, que el test de alcoholemia habría sido positivo, con 1,5 gramos de alcohol en sangre.

“Hago público estos hechos a la ciudadanía de San Patricio del Chañar para evitar que, desde el mismo sector desde el cual se intentó realizar esta manipulación corrupta, circulen noticias falsas sobre lo acontecido, y aprovecho la oportunidad para concientizar sobre el manejo responsable”, indicó Lagos.