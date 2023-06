Escándalo en el TC: qué piloto traicionó a Ford y se fue a Chevrolet

2.JPG Chevrolet y su gran incorporación en el TC.

"Todos saben que siempre me identifiqué con Chevrolet. Pero lamentablemente no hay autos de la marca dispobibles", declaró el tandilense cuando pasó a Ford a fines de 2022. Ahora tendrá su cuarta etapa en Las Toscas Racing, donde competirá con el coche que usó Tobías Martínez, motorizado por Daniel Berra. Todavía no se hizo oficial, a la espera que la ACTC autorice el cambio de marca. El campeón de Súper TC 2000 en 2022 y 2019, y del Turismo Nacional Clase 3 en 2018, regresará a la marca con la que logró seis de sus ocho victorias en el Turismo Carretera.