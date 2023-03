Escándalo en ESPN por el despido de un periodista y la "extraña" reacción del Pollo Vignolo

Acá es donde entra Gonzalo Cardozo. Para los que son de Racing, su rostro era sinónimo del club de sus amores. El reportero, surgido del periodismo partidario del conjunto de Avellaneda, se adueñó del micrófono de ESPN para narrar los pormenores académicos en una de las principales señales del país. Se volvió referencia y siempre se caracterizó por no ser condescendiente de futbolistas, entrenadores y dirigentes. Algunos comentarios suyos llamaban la atención de propios y ajenos por no circunscribirse solamente al rodar de la pelotita. Un sapo de otro pozo.

Captura.JPG Predio Tita Mattiussi.

Cardozo, que podría haber evitado contar la verdad, eligió sin pelos en la lengua revelar que en las instalaciones donde practica el plantel de Primera no hay vestuarios acondicionados y que era cotidiano para los futbolistas volver al estadio para ducha antes de partir a casa. Este pequeño detalle, que parece una aguja en un pajar, le generó un sinfín de dolores de cabeza.

Es que pocos días atrás, Gonzalo Cardozo subió un video a su canal de YouTube con el título “Por qué me echaron de ESPN”. En un relato de 17 minutos por momentos entrecortado por las lágrimas, el periodista brindó todos los detalles del porqué de un día para el otro dejó de aparecer en la pantalla del canal de Disney.

Video de su canal contando por qué lo echaron:

POR QUÉ ME ECHARON DE ESPN

“Me generaba muchas dudas sentarme acá y expresarme, pero me terminé convenciendo por diferentes motivos. Primero, es por la pregunta que ustedes me hacen, a mí no me gusta caretearla y quiero contarlo. Segundo, porque estoy sin trabajo; después de cuatro años me echaron de ESPN. Y tercero, por más de que uno quiera dibujarla y hacer que está todo bien, a mí esta cuestión realmente me afectó; pude verlo con el tiempo y no en su momento”, comenzó su relato Cardozo.

Y agregó: “No me quiero hacer el mártir. No soy ni el primero ni el último al que echan de un canal”.

“Hay algunas cosas con las que no me sale hacerme el distraído, y por aquellas épocas del año pasado -por los primeros meses de 2022-, en una salida para Sportscenter por la mañana, primero fui al estadio, después al predio Tita Mattiussi donde se entrena el plantel de Primera y por último regresé al estadio que es donde se bañan los futbolistas”, narró en el contenido subido a la plataforma de videos.

Y detalló respecto al día clave: “A modo de chiste, la conductora -por Alina Moine- me comentó ‘cómo se mueve usted Cardozo’. A lo que le respondo, también a modo de chiste y haciendo una crítica, que ‘el entrenamiento termina en el estadio porque los jugadores no pueden bañarse en el predio donde entrenan porque no es acorde a un plantel de Primera División’”.

Hugo Moyano (Independiente), Rodolfo D'Onofrio (River) y Víctor Blanco (Racing) intentarán prolongar sus mandatos en los comicios. Víctor Blanco

Lo que creía era una confusión, terminó siendo lo menos esperado. “Ingenuo yo creí que iba a un lugar mejor. Al no recibir ningún otro llamado me doy cuenta que era algo malo. Una semana después logré dar con un directivo en una llamada y me dieron a entender que por meterme en un lugar donde no debería hacerlo ellos tomaron una decisión”, explicó.

blaca.JPG Gonzalo Cardozo.

Y concluyó: “Me limitaron a hacer transmisiones, una o dos por semana, y seguir de esa manera. Traté de seguir como pude hasta fin de año. La devolución de todos fue buena y así terminé el año. Para la primera cobertura de este año, a tres horas, recibo la noticia de que no iba a trabajar más en la señal. Recibo un llamado de Recursos Humanos contándome. Arreglé la salida y hoy estoy sin trabajo. Así ocurrieron los hechos del año pasado a esta parte”.

En unos minutos, el cronista desnudó la realidad de lo sucedido y dio su versión de los hechos. A 10 días de publicado, el video ya acumula más de 370 mil reproducciones en YouTube y su canal, el que ahora se podría convertir en su única fuente de ingresos, ya suma más de 45 mil suscriptores.

La reacción de ESPN y el Pollo Vignolo ¿para Gonzalo Cardozo?

Si bien el canal no se manifestó oficialmente tras el despido de Gonzalo Cardozo de la señal, sí pareciera que hubo repercusiones en uno de los principales programas de la cadena. En la edición del martes pasado de F90, Sebastián Vignolo contó una anécdota que pareció dirigida a Gonzalo Cardozo.

Fragmento de la anécdota de Vignolo:

“VIGNOLO PENSÉ QUE ERAS UN LOGI, PERO SOS UN CÍNICO. UNA MALA PERSONA” / AZZARO REACCIÓN

“Un día voy a la radio -La Red- y el señor de seguridad me para y me dice que no puedo pasar. Nadie me avisó antes. Y me fui derrotado, muerto, liquidado. Es feo que te echen y mucho más así. Ni siquiera me echaron a patadas. Fue una derrota catastrófica, con mi novia al lado y me fui a la mierda. Y qué pasó. Hubo revancha, todas las crisis generan nuevas oportunidades y se acabó. Y ya está”. Esa historia contó el Pollo tres días después de que Gonzalo Cardozo contara su verdad.

¿Fue una respuesta para el periodista que trabajó en su programa o pura coincidencia?