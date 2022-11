Escándalo en la EPET 8: afirma que la madre de una estudiante le pegó a su hija

Aunque las clases en la EPET 8 continúan con normalidad, la escuela secundaria se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que la madre de una de las estudiantes ingresara al establecimiento para increpar a su hija. En diálogo con LMNeuquén , Marisa Arroyo, la madre de la alumna agredida, denunció que una mujer le pegó a su hija a la vista de todos y que las autoridades educativas no hicieron nada al respecto.

El lamentable episodio sucedió el lunes por la tarde, alrededor de las 16:30, durante un recreo. "Ingresó a la escuela, subió hasta el segundo piso donde está sexto año. Ingresó al aula y empezó a discutir con mi hija, que terminó siendo agredida por las dos: la mujer y su hija. "L" la pechaba y la mamá iba rodeando a mi hija por detrás. Para sacársela de encima mi hija la empuja a la mamá para quitársela de encima y ahí ella le pega en el pecho. Todo a los gritos, diciéndole que no se meta con su hija, cuando era ella la que se estaba metiendo con la mía", relató indignada.

La mamá afectada señaló que el martes se acercó al Consejo de Educación para plantear lo situación esperando que se tomen medidas, dado que en las autoridades de la EPET 8 no tomaron cartas en el asunto y dejaron que las actividades continuaran con normalidad. "Me dijeron 'vamos a ver qué vamos hacer'. Y al día de hoy no pasó nada", postuló, quien redobló la apuesta haciendo una exposición policial en la Comisaría Segunda de Neuquén.

Para contextualizar contó que existía resquemores entre su hija y su compañera, que eran amigas de la infancia. Incluso remarcó que su hija era víctima de bullying por parte de su ex amiga, quien la ninguneaba y la menospreciaba remarcándole carencias de su situación económica.

Acto seguido recordó que ella misma fue amiga de la chica en el pasado, pero que con el tiempo la relación se diluyó sin un motivo específico. "Las asesoras pedagógicas del a EPET sabían de esta situación y nunca hicieron nada. Cuando nos presentamos ante la Dirección nos dijeron que ellas desconocían la situación", indicó.

Nosotros queremos que se aplique una medida sancionatoria a la alumna que quede como ejemplo. De lo contrario queda como que una madre puede ir al colegio, agredirte y no pasa nada. Si queda impune totalmente pasa lo que pasó con la mamá de Roca, que se cansó que le hicieran bullying a su hijo y fue a cachetear al compañero ante la inacción de la escuela. Yo no puedo llegar a eso", exclamó haciendo referencia al caso que se dio hace unos días en la ESRN 1 donde tuvo que acudir personal de la Policía de Río Negro.