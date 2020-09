Escándalo total en El Gran Premio de la Cocina

El final de la octava temporada de El Gran Premio de la Cocina no fue el mejor. Es que ni bien Christian Petersen anunció que Matías Mitolo era el ganador, Daniela Martucci dio media vuelta y abandonó el estudio, sin siquiera felicitar a su colega o despedirse de Carina Zampini, la conductora.

“Acaba de pasar algo que nunca ocurrió en siete temporadas que tuvimos. La participante que salió segunda, que en este caso era Dana, abandonó el estudio. Se fue con su marido y no tenemos posibilidades de preguntarle hasta adónde fue su enojo o su angustia”, alcanzó a decir Zampini, sorprendida.

Furioso descargo

Luego de la final del viernes, Dana hizo un vivo en Instagram con sus seguidores y dejó fuertes testimonios. “Ese boludeo que se siente. En un momento se sienten como graciosos y vos, por el otro lado, como un perrito mojado, porque el jurado tiene poder”, sostuvo primero la concursante.

Segundos después fue en contra de Christian Petersen y Felicitas Pizarro, no así con Mauricio Asta. “Vos decís, si no serían (sic) el jurado, los mandaría a cagar. Pero bueno, todo bien, yo también me presté a estar ahí”.

p24-f2-tv(SCE_ID=456041).jpg

Pero la bronca de la subcampeona no quedó ahí. Porque también se dio el gusto de chicanear al programa de Zampini, ya que lanzó un dardo venenoso vinculado a la audiencia del reality.

“Ya está. Me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Ahora voy a mirar Floricienta, que dicen que está muy bueno y encima tiene mucho más rating”, disparó Martucci.

En sus Instagram Stories, la cocinera compartió mensajes de apoyo que le enviaron sus seguidores, y también siguió criticando al programa, debido a que difundió un mensaje que rezaba “El gran robo de la cocina”, y también otro que tildaba el triunfo de Matías como un “arreglo”. Dana ya había perdido otra final en la quinta temporada de GP Cocina en 2019, en esa oportunidad, contra Santiago Albornoz.