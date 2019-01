“Apenas lo conocí sabía que consumía cocaína, cosa que yo no tolero pero me prometió que iba a dejar de hacerlo. A lo largo de nuestra relación, siempre lo ayudé a que no lo haga, a que mantenga una vida más estable”, continuó.

"Conoció a mi familia, él es de Neuquén y acá en Buenos Aires no tenía casa propia entonces prácticamente vivía conmigo en lo de mi papá. Ha revoleado cosas en mi casa, portazos, peleábamos en mi casa cuando mi papá no estaba y si mi papá me veía mal, Tomás me gritaba aún más", contó en los primeros párrafos en los que habló de la violencia sufrida.

"Me ha forcejeado, zamarreado, apretado las manos. Caminando por la calle me ha llegado a decir '¿a quién mierda estás mirando? A otro chabón, ¿no? Puta de mierda, tarada, pelotuda', etc.", prosiguió.

Embed escrache al machito disfrazado de aliado: cro

(abajo sigue) pic.twitter.com/RiLFVaSNUl — emilce (@emilceflex) 24 de enero de 2019

El maltrato físico y psicológico aumentó con el paso del tiempo. “Producto de los empujones me arrancó aritos y dejó sangrando las encías. Me humilló, me maltrató y avergonzó delante de todos. No había una sola vez que no flashee orgía en mi trabajo. Una psicopateada atrás de otra. No te merezco, me estoy subiendo a un avión, ojalá choque y me muera. Sos mi vida. Vas a aprender a respetarme”, agregó en su extenso posteo la joven.

La violencia también incluyó un aborto espontáneo. “Un día tuvimos relaciones sexuales sin protección bajo consentimiento. Exactamente un mes y medio después, quedó internada por un dolor agudo en el abdomen. Se me había roto un quiste en el útero. Tenía muchas pérdidas y cólicos. Tres días después, expulsé sangre y un tejido fetal. Fui a la guardia y mi útero estaba abierto. Me diagnosticaron un aborto espontáneo. Él me tenía bloqueada de todos lados por eso llamé a su mánager para contarle y me dice: `me querés cagar la vida, vos estás loca. Ya está se murió, andá a contarle a alguien que le interese. Enterralo”, agregó en ese sentido.

Y concluyó: "Tomás hoy vive una vida como si nada, impune, se hace llamar feminista, pacífico, etc. Pone color verde en sus historias (de Instagram), cuando es un psicópata que me hizo pasar una de las etapas más duras y horribles de mi vida".

Lejos de querer bajar el tono, el trapero publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que desconoció lo dicho por su ex. "Todo es bullshit, sigan queriendo bajarme, yo me sigo riendo acá arriba", tiró desde su cuenta @iCroCraxker.

Embed Todo es bullshit,sigan queriendo bajarme,yo me sigo riendo aca arriba https://t.co/pv355dV2YM — C.R.O BARDERO$ (@iCroCraxker) 25 de enero de 2019

