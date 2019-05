Escracharon un jardín maternal que paga en negro

Fany Pino relató que, al igual que otras compañeras, la contrataron por 10 horas diarias, “pero me registraron por cuatro y el resto era en negro”. Contó que debía quedarse tiempo extra “que después no pagaban, además de cambiar el horario a último momento o que no te den tiempo para comer en todo el día”.

Indicó que en febrero inició su licencia por maternidad y acordó “que le iban a dar 10 mil pesos por mes por las horas en negro, además de lo de Anses, pero al tercer mes me depositan 800 pesos de abril, por los dos días en los que me reincorporé, y nada más”.

“Le dije a la dueña que faltaban los 10 mil y me contestó que no me pagaba nada, que hiciera lo que quisiera”, agregó.

Tras el escrache, le informaron que estaba despedida. La docente comentó que tuvo otro cruce con la dueña del jardín “porque en medio de la licencia por maternidad nos sacó de Sadop y nos pasó a todas como empleadas de comercio, así que me dejó sin obra social”.

También participaron de la protesta otras ex trabajadoras del jardín, que reclaman deudas salariales. Silvana, una de las maestras, dijo que hizo doble turno durante un mes y le pagaron “8 mil pesos de sueldo, más otros mil nomás por 64 horas extra”.

Otra docente, también de nombre Fany, señaló que la echaron sin preaviso cuando tenía cinco meses de embarazo y le dieron 8 mil pesos por toda indemnización. Débora, ex empleada de maestranza, denunció que trabajaba en negro y se fracturó un codo, “pero no me quisieron recibir el certificado médico y me echaron”.

Las ex empleadas indicaron que continuarán el reclamo en el Ministerio de Trabajo, con el patrocinio de Sadop.

Exigen el pago de indemnizaciones por despido sin causa y la cancelación de horas extra y en negro que no se liquidaron.

Mariano Di Bartolo abogado y adjunto de sadop

1. ¿Es una situación aislada la de este jardín?

La verdad es que, en un contexto de gran necesidad de trabajo, tenemos varios casos en los que toman a estudiantes en negro o con el convenio de comercio.

2. ¿Hay muchos docentes privados con convenio de empleado de comercio?

Sí, es muy habitual. Por las condiciones de trabajo, se llega a que la mayoría de los compañeros que están hoy en el ámbito privado, en nivel inicial, no tiene título docente.

3. ¿Tuvieron otros conflictos en el jardín que fue escrachado?

Sí, es una empleadora muy complicada, que tiene dos instituciones a cargo. Lamentablemente, ella sí es docente y debería entender cómo hay que trabaja y dialogar.

