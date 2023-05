Escuela de Música: organizan un concierto a beneficio para fabricar un arpa

La Cooperadora de la Escuela también paga por la compra de cuerdas de violín y de guitarra, clavijas o arcos. Así, pueden tener los instrumentos en las condiciones adecuadas para que más estudiantes practiquen las horas necesarias para impulsar su crecimiento artístico.

Por eso, este sábado 20 de mayo habrá un concierto especial a beneficio y ya se conocieron los detalles del programa. Carlos López, en el piano ejecutará las obras Polonesa op 26 N°1 de Fryderyk Chopin, Preludio N° Minstrels de Claude Debussy y el Allegro Barbaro de Bela Bartók.

Daniel Pardo tocará el solo de marimba Rain Dance de Alice Gómez, Ana Paula Romero, en el piano, tocará Consolación de Friederich Burgmüller y Red Rose Rendezvous de Martha Mier. Sebastián Mora, en vibráfono, y Daniel Pardo en xilorimba interpretarán Message to a friend, de Ney Rosauro.

Franz Schubert y su Sonata DV 664: Allegro moderato será interpretada por Miguel Francia, que también ejecutará una obra nacional: Taquito militar de Mariano Mores. Lisandro Parada en percusión y Gerardo León en guitarra eléctrica estarán a cargo de Senor Mouse, de Chick Corea.

Gabriel Vielma en piano, Facundo Cuevas en guitarra y Julieta del Negro en voz tocarán Fade into you, de Mazzy Star. The Entertainers, de Eli Greens será interpretada por Mateo Machuca, Ricardo Carvallo y Ludmila Acosta. El pianista Emilio Peroni llegará con repertorio nacional: Carlos Di Sarli y su Bahía Blanca, y Ariel Ramírez con su Zamba de usted.

Las obras Vals en LA menor de Fryderyk Chopin y Love of my life, de Queen serán interpretadas por Brian Lime, en piano. El Torito, de Ángel Villoldo, será interpretado por Yenni Barros, Manuel Becher en xilorimbas, Andrés Dávila en vibráfono y Víctor Contreras en xilofón.

La cita para este concierto a beneficio es el sábado 20 de mayo a las 20 en el auditorio de la Escuela. Las entradas tienen un valor de 2 mil pesos y se pueden adquirir tanto en el buffet de la Escuela de Música como en el local Todo Música, frente al establecimiento educativo.