Espaldarazo de Macri a los candidatos del PRO de Figueroa

El ex presidente Mauricio Macri trajo apoyo para la lista del Pro que impulsa al ex emepenista Rolando Figueroa para la Gobernación. En Villa la Angostura, adonde tiene su segunda residencia el fundador del Pro, recibió a las aspirantes a legisladoras provinciales Leticia Esteves y Verónica Lichter, a la vez que convocó a los neuquinos al cambio y a terminar con "la provincia para unos pocos".

El ex mandatario expresó su apoyo a la lista 64 con miras a las elecciones del 16 de abril próximo, y llamó a construir una provincia que pueda desarrollarse y crecer beneficiando a todo el conjunto de la población.

EQUIPO PRO Gracias por bancar siempre @mauriciomacri (2).mp4

Al respecto, la diputada provincial Leticia Esteves contó que el análisis giró en torno a la gestión de los recursos provinciales.

"La principal limitante que tienen los poderes ejecutivos es la falta de recursos, pero la provincia del Neuquén tiene muchos recursos. El problema es que esos recursos no están llegando a las escuelas, porque hay más de 40 escuelas cerradas que aún no comenzaron las clases; no están llegando a la seguridad porque según el Ministerio de Seguridad de la Nación, Neuquén tiene la tercera tasa de homicidios del país; los hospitales están colapsados con gente haciendo cola desde la noche anterior para conseguir un turno; y la pobreza del 38% es igual a la del conurbano bonaerense", recordó.

macri esteves elecciones neuquen

Y agregó: "Vivimos en la provincia de Vaca Muerta, donde se anuncian récords de producción de barriles de petróleo y de gas permanentemente, pero la pobreza sube y aumenta año tras año. Cuando la principal limitante son los recursos pero vos los tenés, lo que te falta es capacidad de gestionar. Estoy segura de que el 16 de abril los neuquinos se van a animar a cambiarlo".