Batalla campal en un show de Damas Gratis: un muerto y cinco heridos

El trágico hecho ocurrió en la noche del miércoles. El show tuvo que ser suspendido.

Damas Gratis tuvo que suspender su show en Colombia tras incidentes entre barras de equipos de fútbol de Bogotá que dejó un muerto y al menos cinco heridos.

El hecho ocurrió este miércoles en el Arena de Bogotá durante el cierre de una gira de la banda de cumbia en el país. Los incidentes sucedieron en la previa del show y terminó en una verdadera batalla campal.

Las primeras imágenes que se viralizaron en las redes sociales muestran como barras de distintos equipos de fútbol discuten, golpean y revolean objetos generando heridas a los presentes.

Embed - Disturbios en el Movistar Arena: cancelado el concierto de Damas Gratis | El Espectador

Tras lo sucedido, las autoridades del establecimiento emitieron un comunicado en el que lamentan lo sucedido y explicaron que suspendieron el show “por motivos de seguridad” y para “proteger a los asistentes y colaboradores”.

Los incidentes continuaron en los alrededores del estadio y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán lamentó el fallecimiento de una persona que, aparentemente, habría sido atropellada.