Brian Lanzelotta denunció que abandonaron a su hermano descapacitado

El ex participante de Gran Hermano reveló la complicada situación que está viviendo su hermano Carlitos.

El drama no termina ahí. Brian explicó que la obra social de Carlitos, que debería cubrir los gastos de su atención médica, ha fallado repetidamente en cumplir con sus obligaciones. “Nosotros ya intimamos a la obra social para que cese el abandono de persona que tienen con Carlitos. También estamos presentando un amparo para que la Justicia nos ayude a que puedan brindar el servicio que corresponde”, afirmó, evidenciando la desesperación de una familia que lucha contra un sistema que parece darle la espalda.

Brian Lanzelotta 1.jpg El hermano de Brian Lanzelotta

La fuerte denuncia de Brian Lanzelotta por el abandono a su hermano

Brian Lanzelotta también reveló que su hermano necesita ser alimentado a través de una sonda gástrica, un procedimiento que requiere de supervisión médica constante. Sin embargo, la obra social no ha provisto los elementos necesarios ni ha enviado al personal capacitado para realizar esta tarea. “El alimento, la vía y la sonda la tiene que proveer la obra social y eso no está. Es algo de día a día y es un drama”, dijo Brian, quien teme cometer un error si intenta realizar estos procedimientos por su cuenta.

En medio de esta difícil situación, Pamela David, conductora de Desayuno Americano, le ofreció a Brian la posibilidad de compartir una cuenta bancaria para recibir ayuda económica de los televidentes. Sin embargo, Lanzelotta rechazó la propuesta, argumentando que su lucha no es por caridad, sino por justicia. “La realidad es que yo no quiero porque a él le descuentan dinero todos los meses de su pensión. No estoy pidiendo limosnas: quiero que la obra social haga lo que corresponde”, declaró con firmeza.