Cuánto cobrará Furia por ir a trabajar a los boliches tras Gran Hermano

“Acá tengo una info que nos pasa Pablo Cabaleiro y me cuenta que ya están ofreciendo por la presencia de Furia, no es que ella está pidiendo, sino que están ofreciendo 5 mil dólares por la presencia”, reveló. Cabe destacar que el resto de los ex participantes están cobrando cifras que rondan los mil dólares.

Furia.jpg Furia

En ese sentido, el conductor del programa Tomi Dente quedó muy sorprendido por la suma de dinero que ofrecen por la presencia de la ex jugadora y no dudó en refirirse a esta información. “¿Saben lo que es ir a hacer una presencia? Es ir 10 minutos a pararte delante del banner, sacarte 3 fotos y te vas”, opinó.

Por su parte, de confirmarse esa información, la polémica ex concursante percibiría mayores ingresos fuera de la casa, incluso sin haber llegado a la gran final. Su caso sería comparable con Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022, cuyo cachet también sería de unos 5 mil dólares.

Por último, una de las principales propuestas laborales que recibió Furia al salir del reality fue la de Flavio Mendoza, quien pretende incluirla en algún proyecto a futuro. Asimismo, se habló de una presunta oferta para participar de la nueva temporada de la edición chilena del reality.

Cómo fue el cruce de Furia con sus fans fuera del hotel de Gran Hermano

La reciente salida de Juliana Scaglione, más conocida como Furia, de la casa de Gran Hermano ha generado un verdadero furor entre sus seguidores. La polémica participante, que fue eliminada tras enfrentarse con Martín Ku, se ha encontrado con una marea de fanáticos que la esperaban ansiosos en el hotel Ramada de Vicente López, donde se hospeda temporalmente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Revista_PRONTO/status/1803948156779937827?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1803948156779937827%7Ctwgr%5E28444b36edd9494d183bfb5a372251723610b579%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fespectaculos%2Fcomo-fue-el-cruce-furia-sus-fans-fuera-del-hotel-gran-hermano-n1122708&partner=&hide_thread=false Furia les hizo un pedido especial a sus fans al encontrarlos en plena calle pic.twitter.com/ArXtAQteI0 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) June 21, 2024

Desde el momento en que Furia salió de la casa, sus seguidores no han dejado de mostrarle su apoyo. Apenas llegó al hotel, fue abordada por varias personas que no pudieron evitar acercarse para expresarle su cariño. Una de las fans filmó el encuentro y capturó la emoción de Juliana: “Los amo, no gasten más guita. Lo único que me importa ¿saben qué es? El amor que me tienen”, aseguró con un tono lleno de gratitud.

El reencuentro con sus fans fue un momento cargado de emociones. Mientras saludaba y abrazaba a varias de las chicas que la habían esperado, Furia no podía ocultar su sorpresa y agradecimiento. “Las amo, gracias por quererme tanto y por bancarme”, dijo mientras recibía los regalos y muestras de cariño.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando una joven le entregó un dibujo que había hecho de ella. “Mira como le ponen los cositos acá, como ven todo. Pará que saludo a todos porque todos vinieron. Vení que ella lloró pobre”, comentó al ver su retrato y dirigirse hacia Coy.

Furia 2.jpg

A pesar de no tener aún su celular, Juliana se las ingenió para comunicarse con sus seguidores a través de la cuenta de Instagram de LAM, el programa de América TV. En un audio publicado en la red social, Furia expresó: “Hola chicos, de a poquito recién me están dando el celular, soy Furia y acá estoy al lado de Rubí”. Además, dejó un mensaje lleno de cariño y esperanza: “Los amo, la p… madre. De a poquito me están explicando todo. Gracias por el aguante siempre, nos vamos a comunicar por este celu y tranquilos, relajen, empiecen a descansar que se viene todo lo lindo que es lo que ustedes me dan, que es amor”.