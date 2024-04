De Brito contó el secreto más grande de la separación de Milei y Fátima Flórez

Hace unas semanas, Javier Milei y Fátima Florez tomaron la decisión de poner punto final a su relación, según comunicó el presidente en sus redes sociales. Ángel de Brito contó uno de los mayores secretos de su separación y confirmó que su vínculo no finalizó en buenos términos.

“Fíjate el momento que tiene, una gran responsabilidad sobre su espalda, es un momento difícil. Estamos muy bien con Milei, el vínculo está intacto pero por cuestiones de tiempo no somos más novios”, comentó la actriz en LAM, tras su llegada al aeropuerto.

Embed

El conductor cerró la entrevista con la humorista porque la actriz se tenía que ir del aeropuerto y se retiró en medio de las polémicas consultas de Ángel. Al finalizar el móvil, el periodista dio detalles de la separación de Javier Milei.

Qué dijo Ángel de Brito de la separación de Fátima Florez y Javier Milei

“Ella dice que el vínculo está intacto y que por cuestiones de tiempo no son más novios. Intacto no está porque está roto”, sostuvo de Brito, sin filtros sobre el fin de la relación, que no tendría vuelta atrás.

“Lo que contaban es que Milei está ocupadísimo y ella tiene un montón de giras. La cosa es que se quedaron sin tiempo ahora porque antes también estaban sin tiempo, si durante todo el verano no se vieron”, acotó el periodista, tras analizar los dichos de la humorista.

Javier Milei y Fátima Florez juntos el domingo 10 de diciembre después de la asunción presidencial.jpg Según Ángel de Brito, el vínculo entre Javier Milei y Fátima Florez está roto. Instagram @soyfatimaflorez

“Yo intuyo que Milei se hinchó los huevos de Fátima y dijo ‘chau hasta acá llegamos’ y de acordado no tuvo nada. Es mi conclusión, no tenía nada de acordado. No tenía cara de acordado”, lanzó de Brito, sin vueltas.