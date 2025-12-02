Denuncian a Pampita por supuesta estafa millonaria a peluqueros

La denuncia la efectuó una peluquera de Córdoba que participó de un encuentro promocionado por la modelo. Asegura que no cumplen con lo ofrecido.

Pampita quedó en el ojo de la tormenta tras una fuerte denuncia que la tiene a ella como protagonista. Es que la modelo está acusada de promocionar un evento en el que peluqueros pueden atender a la morocha y generar contenido audiovisual que nunca se publica.

La información la publicó el portal Visión Show quien pudo charlar con una de las denunciantes que contó la situación puntual que vivió en un evento en el que participaba Pampita.

Según el sitio, Tamara, una de las colaboradoras de la modelo, habría perjudicado, junto a la conductora, a peluqueros y asistentes de eventos realizados en la provincia de Córdoba.

Los encuentros se dan en hoteles y espacios de la región y forman parte de una propuesta que promociona charlas motivacionales y almuerzos dirigidos a mujeres. “Las denunciantes aseguran que, para poder atender a Pampita en el marco de los encuentros, a peluqueras se les solicita pagar entre 1.000 y 3.000 dólares con la promesa de obtener fotos, videos y publicaciones en redes sociales por parte de la modelo con el fin de impulsar sus carreras”, detalló el portal sobre la información.

Pampita 2

Sin embargo, la denunciante contó que en el momento del evento no pueden registrar el trabajo y que en ningún momento se genera material promocional y que la difusión prometida nunca se realiza.

Además, “las fechas se modifican en reiteradas oportunidades, obligando a las asistentes a reorganizar viajes, cancelar reservas y asumir gastos extras”.

Natalia Chatard, es una de las damnificadas y apuntó contra Pampita y aseguró que pagó 1.000 dólares para peinar a la modelo y que nunca pudo sacar fotos, ni grabar el contenido que le habían prometido. La mujer contó al mismo tiempo que “tampoco recibió la difusión prometida” sintiéndose “estafada”.