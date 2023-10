Eduardo Feinmann cumple 65 años: la historia de su pelea con Jonatan Viale

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale.jpg Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, las dos figuras de LN que no se hablan.

Precisamente en LN+, la señal televisiva del diario La Nación, Feinmann desembarcó junto a uno de sus antiguos compañeros de América: Jonatan Viale. La afinidad al aire entre ambos parecía inquebrantable, en una apuesta de la señal de se mantuvo hasta el lunes 1° de agosto, la última vez que hicieron El Pase, un espacio que tenía promoción y auspicios propios.

¿Qué detonó la pelea entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale?

Toda la tensión entre Eduardo Feinmann -quien tuvo varias polémicas en su carrera- y Jonatan Viale se habría comenzado en el éter. Los periodistas venían de tener problemas de horarios que mantienen en Radio Mitre y Radio Rivadavia respectivamente, donde el pase de Feinmann y Jorge Lanata coincide con el pase entre Viale y Longobardi.

Según reveló oportunamente el periodista de espectáculos Guido Záffora, la coincidencia de horarios fue interpretada por Feinmann como una suerte de “traición absoluta” de parte de Jony, su excompañero en América TV.

Y eso que comenzó en la radio se trasladó al aire de la televisión. ¿Por qué? Al parecer, luego de unas semanas de tregua, un chisme de pasillo hizo que Viale se enojara nuevamente con Feinmann, quien siempre dijo cuidar con mucho celo su vida privada, de la que se sabe muy poco; de hecho, sorprendió que hasta mostrara en público recientemente a su primera hija, Esmeralda.

“Eduardo se enteró de que Jony estuvo boqueando y contando que él se había tomado un vuelo privado a Miami para ir a ver a Leo (Lionel) Messi’”, contó Zaffora en compañía de sus compañero de Intrusos. Según el periodista de espectáculos, esto habría desatado la ira de Feinmann. “Qué tiene que ir hablando éste (por Viale)”, replicó Záffora.

Ángel “Baby” Etchecopar supo ser compañero de Feinmann y Jony Viale en América TV. Consultado sobre la relación tirante que mantienen, el conductor de Basta, Baby opinó que se trataba de una guerra de egos, de un problema de dos ‘figurones’. “A veces nos pasa que nos variamos, que nos salimos de nuestro eje”, consideró.

Entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, respeto profesional

Entrevistado en un móvil en vivo de A la tarde (América TV), el programa de Karina Mazzocco, Viale se refirió al momento que atraviesa con Feinmann. “Lo quiero, lo respeto, lo admiro. No me gusta pelear con nadie, me siento incómodo", aseguró Jony.

Respecto de qué es lo que más le incomoda de la situación, Viale detalló que la situación en sí es algo que lo saca de su día a día. “No me gusta ser el centro y que hablen de mí, me incomoda. Me gusta hablar de los demás, no que hablen de mí. De mi parte ya está, son cosas que pasan", concluyó.

Los dos conductores ya no compartirían pantalla en 2024, año en el que ya trascendió que tendría a Eduardo Feinmann en la pantalla de Todo Noticias. Mientras tanto, sigue en las tardes de LN+, con El Noticiero de 18 a 20, el que ya no cierra con el pase con Jony Viale sino con una frase: "No lo dude: acá tuvo la mejor información".