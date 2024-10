El desayuno secreto de Jennifer Aniston para tener energía y sentirse bien

La actriz de 55 años arranca su día con una comida que le brinda la energía suficiente para sus actividades, y en su desayuno no pueden faltar: huevo y aguacate. Fue en la revista ELLE, donde la estadounidense describe cómo elabora una especie de sandwich sin pan.

La preparación consiste en hacer dos omelettes (también llamada tortilla francesa), cortar kiwi en cubos; luego montar la primera tortilla francesa en un plato, colocar el kiwi encima y cubrir con la segunda tortilla.

Pero eso no es todo. Según Byrdie, Aniston acompaña este desayuno con un batido nutritivo. Este batido tiene banana, frambuesas, almendras, leche y cacao y le agrega polvo de maca y canela. Esto le permite obtener energía y nutrientes para comenzar su extensa jornada.

La alimentación no es solo lo que sigue al pie de la letra, sino que combina con otras actividades. La actriz, además le dedica las primeras horas del día a meditar, escribir en un diario, caminar con sus mascotas y evitar el uso de pantallas durante al menos una hora después de despertar.

También combina con un smoothie al que le coloca un suplemento de cólageno en polvo del cual es embajadora. La receta incluye frutas como plátano y cerezas, leche de almendra de chocolate, un toque de stevia, antioxidantes, espinacas, canela, polvo de matcha, mantequilla de almendra y cólageno. La actriz vierte todos los ingredientes en una licuadora con hielo y listo.

